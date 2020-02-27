Çanakkale’de feribot lodos nedeniyle karaya oturdu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan lodos sebebiyle bir feribot iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra karaya oturdu.

Fotoğraflar: DHA

Özel bir şirkete ait yolcu ve araç taşımacılığı yapan ‘Aydın Kaptan-2’ isimli feribot, Gelibolu’ya gitmek üzere saat 12:00’de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

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Feribot bölgedeki şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek iskelenin yaklaşık 10 metre açığındaki ‘topuk’ diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.

Araçlar ve yolcuların bulunduğu feribota kurtarma ekipleri sevk edildi.