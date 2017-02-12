Çanakkale’de bugün de peş peşe iki deprem: Hasarlı bazı evler yıkıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4.0 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre 4.0 büyüklüğündeki ilk deprem saat 15.14’te, 5,3 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 16.48’de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, ikinci depremin büyüklüğünü 5,4 olarak verdi.

Bursa, Tekirdağ, İzmir ve Muğla’da hissedilen deprem, önceki depremler nedeniyle hasar gören bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda da hasara neden oldu.

Ege Denizi’nde 6 Şubat’taki iki depremin ardından 7 Şubat’ta da 5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Bölgede en büyüğü 4,2 olmak üzere yüzlerce artçı kaydedilmişti.

Ayvacık’ta peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle ilçedeki 17 köydeki çok sayıda ev hasar gördü ya da yıkıldı. En fazla hasarın bulunduğu Yukarıköy’de yurttaşlar günlerdir evlerine giremiyor.

Yetkililer, köye yapılacak yeni evlerin teslim tarihi olarak nisan ayını işaret etti.

Depremden 21 bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin 500 kişi etkilendi. AFAD, köylere 298 konteyner ev yerleştirdi, 178 konteyner kurulum aşamasında, 500 tanesinin de yolda olduğu açıklandı.

Ayvacık’ta her gün 12 bin kişinin üç öğün yemek ihtiyacı karşılanıyor. Yukarıköy’de hazırlanan yemekler, çevre köylere Kızılay araçlarıyla ulaştırılıyor.