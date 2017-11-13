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Çanakkale’de bir pitbull vurulduktan sonra yakılarak öldürüldü

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Çanakkale’de pitbull cinsi bir köpek tüfekle vurulduktan sonra yakılarak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Bayramiç ilçesindeki boş araziden silah sesi duyan halk, bölgeye gelince başına otomobil lastiği geçirilen bir köpeğin ateşe verildiğini gördü.

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İhbar üzerine polis olay yerine geldi. Köpeğin sahibi tarafından terk edildiği, sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

Köpek belediye ekiplerince gömüldü. Polis şimdi şüpheli veya şüphelilerin peşinde.

Pitbull cinsi köpekler, Türkiye’de beslenmesi yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

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