Çanakkale’de baraj doluluk oranı azaldı: Dükkan önü, halı yıkamak yasaklandı

Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı’nda, 12 milyon metreküp su kalması üzerine harekete geçen belediye bazı yasaklar getirdi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Belediye Su İşleri Müdürlüğü, küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalmasını ve buna bağlı olarak yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak kentin tek su kaynağı Atikhisar Barajı’ndaki suyun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için önlem alınmasını teklif etti.

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Bunun üzerine Belediye Encümeni toplanarak su tasarrufuna yönelik oybirliğiyle radikal kararlar aldı.

Encümen kararları doğrultusunda, şehir şebeke suyu kulanılarak araba yıkanması, konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması ve halı-kilim yıkanması yasaklandı.

Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı.

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Oto yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yeraltı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı.

Alınan kararlara uyulup uyulmadığı belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince denetlenecek ve kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununca cezai işlem uygulanacak.

‘Yıllık su tüketimi de 12 milyon metreküp seviyesinde’

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı’nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şu anda 12 milyon metreküp su var. Bunun 2.5 ila 3 milyon metreküpü de kullanılamayan dip suyu. Doluluk oranı yüzde 22 seviyesinde. Kentin yıllık su tüketimi de 12 milyon metreküp sevisyesinde. Çanakkale Belediyesi önümüzdeki yıl daha ciddi bir sorun yaşamamak adına bir takım önlemler aldı.”