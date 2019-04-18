Çanakkale’de ‘bakım’ adı altında ağaç kıyımı

Harvard Üniversitesi bilim insanları tarafından iklim değişikliği hakkında yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, kuzey kutbu sanılandan çok daha büyük bir tehlike altında. İklim değişikliği bölgedeki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha da fazla sera gazı salınıyor.