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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de ‘bakım’ adı altında ağaç kıyımı

Çanakkale’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen eski askeri hastanesi arazisinde ağaç katliamı yaşandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Demet Sargın’ın haberine göre, geçen ağustos ayında arazide yangın çıkmış ve birkaç ağaç zarar görmüştü.

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Söz konusu olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra arazide ağaçlarla ilgili ‘bakım‘ adı altında ağaç kesimi yapıldı ancak bölge halkına göre kuru ve hasta ağaçlarla birlikte sağlıklı ağaçlar da kesildi.

CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP belediye meclis üyeleri, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kzıoğlu, İDA Dayanışma Derneği üyeleri ve Kent Konseyi üyeleri kıyıma tepki gösterirken, yYaşam savunucuları olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.


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