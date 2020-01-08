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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de 92’si çocuk, 193 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçiş yapmak isteyen 92’si çocuk 193 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri üç ayrı operasyonda lastik botlarla Midilli Adası’na gitmek isteyen 149’u Afganistan, 15’i Orta Afrika, 12’si Suriye, 10’u Kongo, ikisi Somali ve beşi İran uyruklu olmak üzere toplam 193 sığınmacı yakaladı.

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Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen 92 çocuk, 43 kadın ve 58 erkek sığınmacı işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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