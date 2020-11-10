Çanakkale’de 8-9 milyon yıllık fil fosili bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde, 8-9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fil fosili bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bölgede balık avcılığı yapan bir grup, Yeniköy sahilinde fosile benzer yapılar gördü. İnceleme yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ekibi bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirledi.

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Fosil, yapılan incelemenin ardından Troya Müzesi’ne teslim edildi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı’nda görevli doktor öğretim üyesi Sevinç Kapan şunları söyledi:

“Fillerin atasına ait diş fosilleri, çalıştığımız bu örnekler. Örneklere baktığımızda birden fazla birey olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi yaklaşık 30-40 yaşları civarında ergin bir birey. Diğeri daha çocuk. Bebek diyebileceğimiz yavru bir file ait dişler. Bunu, dişlerin kök yapısından algılayabiliyoruz. Çalışmayı Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ve Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve omurgalı paleontolojisi uzmanı, doktor öğretim üyesi Serdar Mayda ile birlikte yapıyoruz.”

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‘Ölüm nedeni doğa olayı’

Fillerin su ihtiyaçlarını karşılamak için fosillerin bulunduğu alana gittiğini tahmin ettiklerini belirten Kapan, “Buradaki bir doğa olayı da onların, sanıyoruz ölümüne sebebiyet vermiş. Bu sayede de fosilleşerek bize kadar ulaşmışlar” dedi.

Kapan, fosil bulunmasının bölge ve Çanakkale için güzel bir haber olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünkü fillerin atalarının bu bölgede yaşamış olmaları önemli. Yakın civarda, Trakya bölgesinde varlıklarını biliyorduk. Burada da bulunuyor olması, günümüzden 8-9 milyon yıl önce, bugün Çanakkale dediğimiz bu karanın o dönemki coğrafyası hakkında yorum yapmamızı sağlıyor. Onun için bilimsel anlamda bizler için değerli bir bulgu oldu.”