Çanakkale’de 76’sı çocuk 147 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 76’sı çocuk, 147 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi’nde sahil güvenlik ekipleri Ayvacık ilçesinde Kadırga, İğdeli ve Çakmak Burnu açıklarında üç ayrı operasyon düzenledi.
Lastik botlar içinde 76’sı çocuk, 35’i kadın ve 36’sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 147 sığınmacı yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.