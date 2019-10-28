Çanakkale’de 71 göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında iki lastik botta Yunanistan’a geçmek isteyen 71 göçmen yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

Ayvacık ilçesi ve Baba Burnu açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup göçmenin Midilli Adası’na geçmeye çalıştığı farkedildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik tarafından durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 41’i çocuk, 14’ü kadın ve 16’sı erkek olmak üzere Afganistanlı 71 göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.