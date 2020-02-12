Çanakkale’de 51 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 25’i çocuk, 13’ü kadın, 13’ü erkek 51 sığınmacı yakaladı.

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Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.