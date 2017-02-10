Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem: Hasarlı bazı evler yıkıldı

 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 11.55’te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Günlerdir depremin vurduğu bölgede, evleri yıkılanların konaklaması için konteyner kent kuruldu. (Fotoğraf: DHA)

Derinliği 5,5 kilometre olan deprem nedeniyle, daha önceki depremlerde hasar gören bazı evler yıkıldı.

AFAD, yurttaşlara evlere girmeme uyarısı yapmıştı.

Ege Denizi’nde 6 Şubat’taki iki depremin ertesi günü de  5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. İki gün boyunca bölgede en büyüğü 4,2 olmak üzere 120’nin üzerinde artçı kaydedilmişti.

Bölgedeki çok sayıda köyde hasar oluşurken, depremden en çok etkilenen Yukarıköy’de çok sayıda ev yıkılmıştı. Sekiz yurttaş yaralanmış, beşi taburcu edilmişti.

Kandilli Rasathanesi müdürü: İstanbul için 7,2’lik deprem sürpriz olmaz

Gökçek’e göre Ege’deki depremler ‘suni’: Bölgede sismik araştırma yapan bir gemi

Ege Denizi’nde bugün de peş peşe iki deprem: Bazı evlerde hasar var

Prof. Dr. Ercan’dan ‘çifte ihtimal’: Ya artçılar sürecek ya da büyük bir deprem olacak

Ege Denizi’nde peşpeşe iki deprem: Dört kentte hissedildi, köy evleri yıkıldı, dört yaralı var

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...