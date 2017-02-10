Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem: Hasarlı bazı evler yıkıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 11.55’te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5,5 kilometre olan deprem nedeniyle, daha önceki depremlerde hasar gören bazı evler yıkıldı.

AFAD, yurttaşlara evlere girmeme uyarısı yapmıştı.

Ege Denizi’nde 6 Şubat’taki iki depremin ertesi günü de 5,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. İki gün boyunca bölgede en büyüğü 4,2 olmak üzere 120’nin üzerinde artçı kaydedilmişti.

Bölgedeki çok sayıda köyde hasar oluşurken, depremden en çok etkilenen Yukarıköy’de çok sayıda ev yıkılmıştı. Sekiz yurttaş yaralanmış, beşi taburcu edilmişti.