Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir haftadır süren depremler nedeniyle 24 yerleşim merkezinde toplam 1008 yapıda hasar meydana gelmişti.

Valiliğin internet sitesinden verdiği bilgiye göre Ayvacık’ta ilk depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 807 artçı deprem meydana gelmişti. Bunlardan beşi 5-6 arası büyüklükte, 11’iyse 4-5 arasındaydı.

Yerin 14.1 kilometre derinliğindeki deprem, son 10 gündür ‘sallanan’ bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. 4.6’lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha oldu.

Öte yandan Akdeniz’de merkez üssü Girit Adası açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.