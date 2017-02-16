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Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir haftadır süren depremler nedeniyle 24 yerleşim merkezinde toplam 1008 yapıda hasar meydana gelmişti.

Valiliğin internet sitesinden verdiği bilgiye göre Ayvacık’ta ilk depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 807 artçı deprem meydana gelmişti. Bunlardan beşi 5-6 arası büyüklükte, 11’iyse 4-5 arasındaydı.

Yerin 14.1 kilometre derinliğindeki deprem, son 10 gündür ‘sallanan’ bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. 4.6’lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha oldu.

Öte yandan Akdeniz’de merkez üssü Girit Adası açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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