Çanakkale’de 39 sığınmacı yakalandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘FETÖ’ye yönelik soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararları verildiği belirtildi. Açıklamada, görevdeki hakim ve savcılar hakkında yapılan ‘FETÖ’ ihbarlarının da ‘titizlikle incelendiği’ kaydedildi.