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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de 39 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 sığınmacı, jandarma tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü sahilindeki zeytinlik arazi içerisinde; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Senegal uyruklu 39 sığınmacıyı yakaladı.

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Sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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