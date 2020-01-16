Çanakkale’de 36 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 sığınmacı, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Reklam

Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 19’u çocuk, yedisi kadın ve 10’u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 36 sığınmacı yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.