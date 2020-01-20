Çanakkale’de 35’i çocuk, 60 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 35’i çocuk 60 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kadırga Burnu açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Midilli Adası’na gitmeye çalışan 35’i çocuk, 10’u kadın ve 15’i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 60 sığınmacı yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık’daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.