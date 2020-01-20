Çanakkale’de 35’i çocuk, 60 sığınmacı yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 35’i çocuk 60 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Kadırga Burnu açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Midilli Adası’na gitmeye çalışan 35’i çocuk, 10’u kadın ve 15’i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 60 sığınmacı yakalandı.

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Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık’daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.