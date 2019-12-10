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Çanakkale’de 305 sığınmacı yakalandı, iki organizatör tutuklandı

Çanakkale’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 305 sığınmacı yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekiplerince, sığınmacı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7-8 Aralık tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine’de 14 ayrı operasyonda 224’ü Afganistan, 35’i Suriye, 25’i Kongo, 14’ü Filistin, 5’i İran ve 2’si Somali uyruklu, toplam 305 sığınmacı yakalandı.

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Operasyonlarda iki otomobil, bir kamyonet ve 142 can yeleğine el konuldu. Oragnizatörler A.V., M.M. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 270 sığınmacı Ayvacık’taki geri gönderme merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 35 sığınmacı ise ikamet ettikleri illere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen organizatörlerden A.V. ve M.M. tutuklandı. A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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