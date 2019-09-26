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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale’de 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı

Çanakkale’de jandarma tarafından gerçekleştirilen dokuz operasyonda 198’si Afgan, beşi Suriyeli toplam 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Operasyonlarda ayrıca bir minibüs, bir otomobil ve 36 can yeleği ele geçirildi.

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198 Afgan göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, Suriyeli beş göçmen 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.

Operasyonlarda A.Ç. ve A.O. adlı organizatörler gözaltına alındı.

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