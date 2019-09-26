Çanakkale’de 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı

Çanakkale’de jandarma tarafından gerçekleştirilen dokuz operasyonda 198’si Afgan, beşi Suriyeli toplam 203 göçmen yakalandı, iki organizatör gözaltına alındı.
Operasyonlarda ayrıca bir minibüs, bir otomobil ve 36 can yeleği ele geçirildi.
198 Afgan göçmen jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, Suriyeli beş göçmen 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.
Operasyonlarda A.Ç. ve A.O. adlı organizatörler gözaltına alındı.