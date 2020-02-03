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Çanakkale’de 135 sığınmacı yakalandı, bir organizatör tutuklandı

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 135 sığınmacı yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde sığınmacı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 135 can yeleği ile bir otomobil ele geçirildi, organizatör E.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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135 sığınmacı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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