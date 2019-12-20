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Çanakkale’de 102, Tekirdağ’da 20 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüste Afganistan uyruklu 20 sığınmacı yakalandı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ise lastik botla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 102 sığınmacı yakalandı.

Fotoğraf: DHA
Tekirdağ

Tekirdağ’da dün gece uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 34 CMU 629 plakalı minibüsün sürücüsüne polis ‘Dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri takip başlattı. 

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Kovalamacanın sonunda araç Malkara ilçesi yakınlarında durdurulup sürücüsü Mahmut Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki Afganistan uyruklu 20 sığınmacı yakalandı, bir lastik bot bulundu.

Çanakkale’de ise Sahil Güvenlik ekipleri, Ahmetçe ve Sivrice Burnu açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yapan Afganistan uyruklu 102 sığınmacı yakaladı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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