Çanakkale’de beş dakika erken başlayan 10 Kasım törenine soruşturma

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni olması gerekenden beş dakika önce başlayınca vatandaşlar organizasyonu düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi, kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde tüm kentlerde saat 09:05 olduğunda meydanlar ve sokaklardaki yurttaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı’ndaki 10 Kasım töreninde ise sirenler saat 09.00’da çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir’in uyarısıyla saat 09:05’te ikinci kez sirenler çaldı, tekrar saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto ederek organizasyonu üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

Bayramiç Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programında, 09.05’te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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‘Anma’ yerine ‘bayram’ denmişti

Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda 10 Kasım için ‘anma’ yerine ‘bayram’ ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı.

Kaymakamlık tarafından bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.