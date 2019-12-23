Çanakkale ve Bodrum’da denizlerde 81 sığınmacı yakalandı

Çanakkale ve Bodrum’da yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 81 sığınmacı denizde engellendi. Sığınmacılar, kontrollerinin ardından yabancıları geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası’na gitmek isteyen 28’i çocuk, sekizi kadın ve 14’ü erkek toplam 50 Afganistan uyruklu sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından engellendi.
Bodrum’da da Sahil Güvenlik, içinde 15 Suriye, 11 Güney Afrika ve beş Irak uyruklu sığınmacı bulunan bir lastik botu dün saat 07:07’de durdurdu. Yedisi kadın, altısı çocuk toplam 31 sığınmacının, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.