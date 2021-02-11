Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

İtalya’nın Trieste Limanı’ndan İstanbul’un Tuzla Limanı’na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.
Çanakkale Boğazı yönüne doğru ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik ‘Gallipoli Seaways’ isimli geminin kaptanı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek durumu bildirdi.
26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-4’ ve ‘Kurtarma-10’ römorkörü gönderildi.
Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.