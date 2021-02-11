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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

İtalya’nın Trieste Limanı’ndan İstanbul’un Tuzla Limanı’na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı yönüne doğru ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik ‘Gallipoli Seaways’ isimli geminin kaptanı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

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26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-4’ ve ‘Kurtarma-10’ römorkörü gönderildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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