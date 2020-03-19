Uzun süredir Muğla’da tedavi gören şair Can Yücel’in eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Muğla’da özel bir hastanede tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan 85 yaşındaki Güler Yücel, hayatını kaybetti. Güler Yücel’in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Reklam

Hayatını kitaplaştırmıştı

Fotoğraf: DHA

Can Yücel’in ölümünden sonra Muğla’nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren Güler Yücel, 83 yıllık hayatını kitaplaştırmıştı. 2018 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan, ‘Olduğu Gibi /Güler Yücel’ isimli kitap, Can Yücel ile evli olduğu hayatının en önemli 43 yılını ve sonrasında Can’sız geçen yıllarıyla beraber 83 yıllık bir yaşanmışlığı, tüm gerçekliğiyle kitabında anlatıyordu.