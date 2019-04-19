Diken

Yaramazlara biraz batar!

Can Yayınları’ndan yeni bir atılım: Mundi

Erdal Öz’ün 1981’de kurduğu Can Yayınları yeni bir yayıneviyle okurun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can Yayınları bünyesinde bu yıl başında temelleri atılan yeni yayınevi Mundi, çıkışını ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama’nın dünya çapında ses getiren ve 10 milyonun üzerinde okura ulaşan kitabı ‘Benim Hikayem’ ile yapacak.

Bu ay, ayrıca, Kurtcebe Turgul’un ‘Bence Katil Öldürdü’ adlı polisiyesini de yayınlayacak olan Mundi mayısta ise yayın hayatına ‘Gerçek Hesap Bu!’ adlı kitabı Can Yayınları’ndan çıkan Nejat İşler ve Nijeryalı yazar Oyinkan Braithwaite ile devam edecek.

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