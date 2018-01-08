‘Can güvenliğim yok’ diyen doktora saldırmakla suçlanan adam mahkemeye çıkmadan serbest

Ağrı’da görevli bir doktora saldırdığı öne sürülen hasta yakını gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Çocuğunu Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getiren Fahrettin Ç., acil serviste görevli 24 yaşındaki doktor Ece Gökyayla’dan tedavi gören çocuğuna yeniden bakmasını istedi.

Reklam

Çocuğun yanına giden Gökyayla, başka bir doktor tarafından muayene edilerek ateşinin düşürülmesi için tedavi uygulandığını belirterek baba Fahrettin Ç.’yi hastası hakkında bilgi alabilmesi için doktoruna yönlendirdi.

Doktor, bir süre sonra güvenliğin yanına giderek adamın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

İzmir’den iki ay önce mecburi hizmet görevinde bulunmak üzere kente gelen Gökyayla sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Ben Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Acil’de pratisyen hekimim. Bugün nöbet süremi bir saat geçtiği halde, hastanede zaten muayene olmuş olan bir hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğim için şiddet gördüm ve ölüm tehdidi aldım. Olay kolluk kuvvetlerine intikal etti. Buradan da duyuruyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen duyurmama yardım edin.”

Şikâyet üzerine gözaltına alınan Fahrettin Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Baba savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hastanedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı bildirildi.