Can Dündar’a ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ davasında yakalama kararı

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında, bir davada savunma yapmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesi Dündar’ın kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan ‘nöbetçi yayın yönetmeni’ kampanyasına katıldığı için hakkında açılan davaya katılmayıp savunma yapmamış olması.

Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla 16 Ağustos’ta geçici olarak kapatılmıştı. Kampanyaya destek veren dokuz isim ise ifadeye çağrılmıştı.

Avukatının talebi kabul görmedi

Mahkeme başkanı, duruşma için çıkarılan davetiyenin Dündar’ın adresine gönderildiğini, ancak kendisine yurt dışında olduğu bilgisinin verildiğini söyledi. Avukatı Abbas Yalçın Dündar’ın yurt dışındaki adresini verebileceğini ve bu şekilde savunmasının alınabileceğini belirtti. Savcı ise Dündar’ın savunmasının alınabilmesi için yakalama kararı çıkarılmasını talep ederken, mahkeme heyeti talebi yerinde bularak kabul etti.

Duruşma, 11 Nisan 2017’ye ertelendi.

Bir yakalama kararı daha var

Cumhuriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğundan ayrılan ve yurt dışına çıkan Dündar için, dokuz kişinin tutuklandığı ‘Cumhuriyet operasyonu’ kapsamında da yakalama kararı çıkarılmıştı.