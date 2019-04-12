Can Bartu hayatını kaybetti

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Can Bartu’nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.

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Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”

Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936’da İstanbul’da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe’de basketbol oynayarak başladı. Altı kez basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan’ın aracılığıyla Fenerbahçe’de futbol oynamaya başladı.

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1956’da Fenerbahçe’de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio’da da oynadı. 1967’de Fenerbahçe’ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî takım formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcu oldu.

1958’deki Türkiye-Romanya maçında kaleci Turgay Şeren’in sakatlanması üzerine son 7 dakika kaleye geçen Bartu bu tecrübesinde 1 gol yedi. Millî formayı toplamda 26 kez giydi ve 6 gole imza attı.

1970’te futbolu bırakan Can Bartu spor yazarlığına başladı. Günümüzde ise Fenerbahçe televizyonunda Can Bartu ile Futbol Gündemi programında yorumculuk yapıyordu.