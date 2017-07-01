Can Ataklı: Zekeriya Öz’ün heykelinin dikilmesini istemiş biri ana muhalefet liderinin karşısına gazeteci olarak çıkamaz

Erdoğan’ın cemaatle takışmasına kadar sıkı bir Fetullahçı olan sonra da hidayete eren isimlerden Nagehan Alçı önceki akşam Habertürk ekranlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltti.

Canlı yayın, yürüyüşçülerin Hendek yakınlarında geceledikleri kamptan gerçekleşti.

Nagehan Alçı şaşırtıcı bir biçimde orada bulunan hemen herkesin kendisinden hiç hoşlanmadığını bildiği halde kampa geldi. Bu ilginç bir cesaret örneği.

Kılıçdaroğlu’na soru sorarken de itham etmeyi, tepeden bakmayı ihmal etmedi. “FETÖ’cüleri yürüyüşe davet ediyor musunuz?” diye soran Negehan Alçı bu cesareti “gazeteci olduğu” mu yoksa “Erdoğan’ın fedaisi olduğu” için mi kendinde buldu; değerlendirmeyi size bırakıyorum.

Ama yine de diyorum ki, gazeteci olması mümkün değil, çünkü yıllarca cemaati desteklemiş, bu cemaatin bankasından kredi çekip ev sahibi olmuş, kocası, Fetullah Gülen’e övgüler düzebilmek için onurundan bile fedakârlık

etmiş, cemaatin en büyük silahşörü savcı Zekeriya Öz’ün heykelinin dikilmesini istemiş biri ise ana muhalefet liderinin karşısına gazeteci olarak çıkamaz, buna cesaret edemez.

Çünkü bilir ki o siyasetçi bir cümleyle kendisini yerle bir edebilir.

Ama söz konusu fedailikse onu kimse tutamaz.

Can Ataklı’nın yazısı