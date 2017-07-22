Can Ataklı: Tuğrul Bey’i bakan olarak faaliyette görmediğimiz için hep tatilde sanıyorduk

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Tuğrul Türkeş suya sabuna dokunmadan ve neredeyse kamuoyunun önüne hiç çıkmadan 2 yıl bakanlık yaptı.

Yeni dönemde AKP’nin artık MHP’den oy devşirmeye ihtiyacı kalmadı, Devlet Bahçeli partisini iktidar

partisine entegre etti, böylelikle Tuğrul Türkeş’in de miadı doldu. Ankara kulislerinde Türkeş’in bakanlıktan

azledilmesi talebinin Devlet Bahçeli’den geldiği söyleniyor.

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Tuğrul Türkeş de belli ki dedikodunun gerçek olduğuna inanıyor. Çünkü dün yaptığı açıklamada “Eğer

doğruysa Allah razı olsun Devlet Bey’den, sayesinde rahatlayacağım, ailemle tatil yapma fırsatı bulacağım” dedi.

Gerçi biz Tuğrul Bey’i bakan olarak hiçbir faaliyette görmediğimiz için zaten hep tatilde sanıyorduk ama

kendine göre değilmiş demek ki. Ama şaşırtıcı olan şu; Bakanlıktan azledilmesine bu kadar sevinmesini

anlayamadım. Alnına tabanca dayanmamıştı herhalde. Tatil yapmayı, ailesiyle birlikte olmayı bu kadar

özlediyse affını ister bakanlıktan ayrılırdı.

Ama Tuğrul Bey aslında çok üzüldüğü azledilmesini “kuyruğu dik tutuyormuş” gibi göstererek atlatmaya

çalışıyorsa o başka tabii.

Can Ataklı’nın yazısı