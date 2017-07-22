Can Ataklı: Tuğrul Bey’i bakan olarak faaliyette görmediğimiz için hep tatilde sanıyorduk

Tuğrul Türkeş suya sabuna dokunmadan ve neredeyse kamuoyunun önüne hiç çıkmadan 2 yıl bakanlık yaptı.
Yeni dönemde AKP’nin artık MHP’den oy devşirmeye ihtiyacı kalmadı, Devlet Bahçeli partisini iktidar
partisine entegre etti, böylelikle Tuğrul Türkeş’in de miadı doldu. Ankara kulislerinde Türkeş’in bakanlıktan
azledilmesi talebinin Devlet Bahçeli’den geldiği söyleniyor.
Tuğrul Türkeş de belli ki dedikodunun gerçek olduğuna inanıyor. Çünkü dün yaptığı açıklamada “Eğer
doğruysa Allah razı olsun Devlet Bey’den, sayesinde rahatlayacağım, ailemle tatil yapma fırsatı bulacağım” dedi.
Gerçi biz Tuğrul Bey’i bakan olarak hiçbir faaliyette görmediğimiz için zaten hep tatilde sanıyorduk ama
kendine göre değilmiş demek ki. Ama şaşırtıcı olan şu; Bakanlıktan azledilmesine bu kadar sevinmesini
anlayamadım. Alnına tabanca dayanmamıştı herhalde. Tatil yapmayı, ailesiyle birlikte olmayı bu kadar
özlediyse affını ister bakanlıktan ayrılırdı.
Ama Tuğrul Bey aslında çok üzüldüğü azledilmesini “kuyruğu dik tutuyormuş” gibi göstererek atlatmaya
çalışıyorsa o başka tabii.