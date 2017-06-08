Can Ataklı: TRT’nin buna hakkı yok

Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, TRT ekranlarında bir “Kuran okuma yarışması” var.

Kuran okuma yarışmaları elbette ilk kez yapılmıyor. Ama televizyon kanalı üzerinden üstelik devletin televizyonundan ilk kez oluyor.

TRT’nin aslında buna hakkı yok. Daha çok dizi, film, eğlence programları yayınlayan bir devlet televizyonunda böyle bir yarışma yapmak dini siyasete alet etmek hatta sömürmektir.

Tabii “Burası Müslüman bir ülke, ekranlardan Kuran sesi gelmesi seni niye rahatsız ediyor?” diye akla ziyan sorular soran da çıkabilir, peki, ona da kabul.

O halde şunu soralım; Televizyonlarda yayınlanan yetenek veya şarkı yarışmalarının aynı formatının Kuran okuma için uygulanması ne kadar doğrudur?

Can Ataklı’nın yazısı