Can Ataklı: Suriye’nin gerçek sahibi ÖSO mu?

“Teröristlerden kurtardığımız yerleri Suriye’nin gerçek sahiplerine vereceğiz.”

Suriye’nin gerçek sahipleri olarak gösterdiği adres ise belli ki ÖSO. Gerçi ÖSO içinde bizim Rizeli’ler de var ve onlar “İslam için çarpıştıklarını” söylüyorlar. Artık bu nasıl Kuvvayı Milliye oluyorsa?

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Ancak aklımın almadığı şu; Diyelim ki hızlı biçimde Afrin ve çevresini PYD‑YPG‑PKK teröristlerinden temizledik. Bölgede tekrar huzur ve güven sağlandı. ÖSO hangi gücüyle gelip bu toprakların “gerçek sahibi” olarak hakimiyet kuracak?

Bu ÖSO denilen yapılanma bundan 6 yıl önce Amerika tarafından kurulup pazarlanmak istenmişti zaten. Bunun için Avrupa’da zirveler yapıldı. Türkiye’de de çok ciddi toplantılara tanık olduk. Ancak herkes gördü ki, ÖSO adı altında toplanmaya çalışan gruplar son derece cahil, çapsız ve yeteneksiz gruplar. Bırakın bir devlet yönetmeyi kabilelerini bile yönetemiyorlar.

Bu işin bir boyutu. İkinci boyuta gelince, Afrin ve çevresi aslında Rusya’nın hakimiyet alanı. Rusya da Esad yönetiminin arkasında. Şu anda terör odaklarının temizlenmesi için bize geçit veriyorlar o kadar. Temizlediğimiz bölgeyi Rusya’ya rağmen nasıl ÖSO’ya teslim edeceğiz ki?

Can Ataklı’nın yazısı