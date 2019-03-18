Can Ataklı: Seviyenin bu kadar aşağı çekildiği ve halkın tahrik edildiği hiçbir dönem görmedim

Peki Erdoğan daha önce öfkeli biçimde, “Terör olaylarını yayınlayarak onlara hizmet ediyorsunuz” dediğini unutmuş muydu?

Bence hayır.

Ama popülist politikanın temeli “Dün dündür. Bugün bugündür”sloganına dayanır.

Erdoğan hepimizi olduğu kadar dünyayı da derinden üzen bir terör olayını bile seçim malzemesi olarak kullanmaktan çekinmediği gibi, bir de üstüne ekrana Kılıçdaroğlu’nun görüntüsünü verip montajlanmış bir cümlesini dinlettikten sonra “Terbiyesiz adam”diye bağırdı.

40 yıldır seçim kampanyalarını bir gazeteci olarak izliyorum.

Popülizmin bu kadar dibe vurduğu, seviyenin bu kadar aşağı çekildiği ve halkın tahrik edildiği hiçbir dönem görmedim.

Korkum, seçimlere sanki bütün Türkiye’de tek başına giriyormuş gibi davranan Erdoğan’ın söylemini daha da keskinleştirmesi, kin ve nefret söylemini artırması, sonucunda halkın da bir çatışma ortamına sürüklenmesidir.

Can Ataklı’nın yazısı