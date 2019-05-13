Can Ataklı: Rıdvan Dilmen ne yazık ki tetikçiliğe soyunuyor

Elbette herkesin bir görüşü vardır ve bunu açıklamakta da özgürdür.

Ama Rıdvan Dilmen ne yazık ki tetikçiliğe soyunuyor.

İlişkide olduğu iktidar temsilcilerinin dümen suyunda hep.

Rıdvan Dilmen son olarak Ekrem İmamoğlu’na verilen desteğetakmış kafasını.

Statlarda atılan sloganlara kızıyor.

Spor kulüplerinin toplantılarında konunun dile getirilmesine öfke saçıyor.

Sonra da kendi yaptığını tamamen unutarak herkese çamur atıyor.

Can Ataklı’nın yazısı