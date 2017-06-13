Can Ataklı: MİT’in bylock’çu vekiller listesinde 61 AKP’li var

MİT’in bylock’çu milletvekili listesini iktidara verdiğini yazmıştım. Listeyi birkaç saniyeliğine gördüğümü içlerinde “dudak uçuklatacak isimler” bulunduğunu belirtmiştim.

O gün yazmayı unuttuğum şey şuydu; o listede tam 61 AKP’li milletvekili olduğunu söylemişlerdi.

Yazının yayınlanmasından sonra pek tabii birçok kişi merak içinde “gördüklerinin arasında hatırladığın kimler vardı?” diye soru yağmuruna tuttu.

İsim vermem hukuken mümkün değil. Ama bazı bakanlar olduğunu, şu anda hemen her gün FETÖ aleyhine demeçler veren, tv ekranlarında aslanlar gibi çarpışan isimler de var.

Ancak şunu söylemeliyim; bu isimlerde bylock olması bu kişilerin aktif birer FETÖ teröristi oldukları anlamına gelir mi, şüpheliyim.

Çünkü anladığım kadarıyla bu bylock denilen haberleşme sistemi bir dönem devlet içinde “daha güvenli iletişim aracı” olarak kullanılmış.

Cemaatin en güçlü olduğu dönemlerde AKP’lilerin tamamı hiç sakınmadan bu ekiple iç içeydi. Bu dönemde “aramızda daha rahat haberleşiriz” denilerek birçok milletvekilinin telefonuna bu sistem yüklenmiş olabilir.

Burada hesaplanmayan, anladığım kadarıyla bylock’la hiç ilgisi olmayan Erdoğan’ın “Bylock kullanan darbecidir, teröristtir, haindir” demesi oldu.

Can Ataklı’nın yazısı