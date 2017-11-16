Can Ataklı: Milli Piyango büyük ikramiyesi düşürüldü

Milli piyango büyük ikramiyesi düşürüldü.
Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde vereceği büyük ikramiyenin bu yıl 61 milyon lira olacağı açıklandı.
Büyük ikramiye geçen yıl 60 milyondu. Neden ve neye göre 1 milyonluk bir artış yapıldı, anlamak mümkün
değil.
Galiba rakamın çok uçuk olduğunu düşündüler ama geçen yıldan da geri dönemeyince bari 1
milyonluk zamla yetinme yolunu seçtiler. Tabii büyük ikramiye geçen yıla göre 1 milyon lira artmış
görünse de reel olarak böyle değil.
Geçen yılbaşında dolar 3 lira idi. Yani büyük ikramiye 20 milyon dolardı.
Bu yıl şu anda dolar 3.9 lira. Yıl sonunu böyle bitirse bile büyük ikramiye dolar bazında 15 milyona düşmüş
olacak.