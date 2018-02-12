Can Ataklı: Kendini hassas gösterenler e-devlet’le soyunu öğrenmeden önce düşünmeli

Devlet nüfus müdürlükleri aracılığı ile her kişi hakkında ulaşılabilen kayıtları hizmete sunmuş. Öyle sanıyorum ki herkes gerçeği tam olarak öğrenemeyebilir. Kayıtları ‘şansa’ düzgün olan, muhtemelen büyük kentlerde yaşayanlar daha geriye giden bilgilere ulaşacaktır. Ancak burada bir sorun çıkabilir. Örneğin “Rizeliyiz” diye hava atan biri ‘Girit’ten gelme’ olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalabilir. Aşırı milliyetçi söylemlerle herkesi sindirmeye kalkanların Türk olmadığı, Kürt düşmanlarının Kürt çıkabileceği gibi sürprizler yaşanabilir. Dini istismar eden birinin kökeninin aslında Ermeni bir Hristiyan olduğunu öğrenmesiyle yaşayacağı travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle ‘soy’ konusunda kendini ‘hassas’ gösterenlerin ‘soyunu sopunu öğrenmek için’ e‑Devlet’i kullanmadan önce bir süre düşünmelerinde yarar var.

Can Ataklı’nın yazısı