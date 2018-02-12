Can Ataklı: Kendini hassas gösterenler e-devlet’le soyunu öğrenmeden önce düşünmeli

Devlet nüfus müdürlükleri aracılığı ile her kişi hakkında ulaşılabilen kayıtları hizmete sunmuş. Öyle sanıyorum ki herkes gerçeği tam olarak öğrenemeyebilir. Kayıtları ‘şansa’ düzgün olan, muhtemelen büyük kentlerde yaşayanlar daha geriye giden bilgilere ulaşacaktır. Ancak burada bir sorun çıkabilir. Örneğin “Rizeliyiz” diye hava atan biri ‘Girit’ten gelme’ olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalabilir. Aşırı milliyetçi söylemlerle herkesi sindirmeye kalkanların Türk olmadığı, Kürt düşmanlarının Kürt çıkabileceği gibi sürprizler yaşanabilir. Dini istismar eden birinin kökeninin aslında Ermeni bir Hristiyan olduğunu öğrenmesiyle yaşayacağı travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle ‘soy’ konusunda kendini ‘hassas’ gösterenlerin ‘soyunu sopunu öğrenmek için’ e‑Devlet’i kullanmadan önce bir süre düşünmelerinde yarar var.
SON HABERLER
Independent: Suriyeli Kürtlerin elindeki 800 IŞİD’li eşi ve çocuğu aşağılanıyor, dövülüyor
Suriyeli Kürtlerin elinde IŞİD militanlarının yabancı eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin bulunduğu ve dövülüp, aşağılandığı iddia edildi.
Kritik ziyaret öncesi ABD’ye açık rest: İlişkiler ya düzelecek ya tamamen kopacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlara ilişkin olarak “Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak” diye konuştu.
CHP’de yeni yönetim belli oldu: İnce’nin listesindeki Özkan MYK’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeni parti meclisinin (PM) oluşması sonrası Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.
ABD’li bakan DSG’yi ikiye böldü: Yüzde 50’sinin Afrin yüzünden dikkati dağıldı
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) yüzde 50’sinin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle IŞİD’le mücadelede dikkatinin dağıldığını ve bu nedenle Afrin’e güç kaydırdıklarınısöyledi.
Gökçek’ten halefine ilk eleştiri: Birinin şahsi menfaati için onbinlerce Ankaralı kaybetti
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararlaştırılan araziyle ilgili kararın iptal edilmesine tepki gösterdi: “Bir kimsenin şahsi menfaati için onbinlerce Ankaralı kaybetmiştir.”