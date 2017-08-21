Can Ataklı: Kaynağıma göre, Saray çevresi Akşener’in AKP’ye zarar vereceğini düşünmüyor

Ankara’yı ve özellikle iktidar çevrelerini iyi izleyen haber kaynağım, “Saray çevrelerinde Akşener’in kuracağı partinin etkili olmayacağı yönünde bir inanç var. Çünkü öncelikle bu partinin kurulacağına inanmıyorlar, ikincisi kurulsa bile bunun AKP’ye zarar vereceğini hiç düşünmüyorlar” dedi.

Ben de “Peki nasıl bu kadar eminler ki?” diye sordum.

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Devam etti; “Bu partinin başarılı olması için AKP’den milletvekili koparması lazım. Erdoğan son zamanlarda niye partisine yönelik ağır eleştiriler getiriyor? Kopmaların önüne geçmek istiyor. El altından pazarlıklar yapılıyor. Gitmesi istenenlere (Kendi rızanızla gidin ve sessiz olun, aksi takdirde FETÖ’den bir girersiniz, sonra çıkamazsınız) deniyor. Bu koşullarda AKP’den yeni partiye geçmeye kalkan herkes anında FETÖ’cü olarak tutuklanabilir. Söylesene bu koşullarda kim ne yapabilir ki, herkes canını kurtarma derdinde.”

Ankaralı haber kaynağıma “Saray böyle düşünüyor olabilir ama siyaset bir anda çok farklı sonuçlara yol açabilir, bence bu kadar sakin değillerdir” dedim. O da “Haklısın ama bana göre korkmamalarının asıl nedeni Akşener’i harekete geçtiği an boğacaklarına inanmalarıdır. Tedbirini çoktan almışlardır. Mahkemeler bile hazırdır” cevabını verdi.

Can Ataklı’nın yazısı