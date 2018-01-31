Can Ataklı: Kahramanımız ‘Beyfendi bizzat verdi o kanala çıkma talimatını’ demiş

Bugün de bir medya dedikodusu yazmak istiyorum. Gerçi bunlara dedikodu diyorum ama aynıyla yaşandığını bilen pek çok kişi var. Şu sıralar Doğan Grubu’nun prenslerinden biri olan gazeteci daha önce 24 kanalında çalışıyordu. Kanalın başında da şimdilerde jöleli diye tanınan müthiş danışman oturuyordu. Kahramanımız 24 kanalında program yaparken CNN Türk’ün sabah programlarında da boy göstermeye başlamıştı. Durum jölelinin de tepkisini çekmiş. Program müdürüne “Söyleyin ona ya orada ya burada çalışsın” demiş. Kahramanımız ise tepki göstermiş ve “Beyefendi’ye kim anlatacak?” diye sormuş. Sonra da eklemiş “Beyefendi bizzat verdi o kanala çıkma talimatını, çünkü bizlerin onların arasına girmemizi istiyor.” Jöleli bu duruma öfkelenmiş aslında ama hiçbir şey yapamamış. Kahramanız kazanmış bu raundu. Sonra da zaten tamamen CNN’e geçerek patronun prensliğine terfi etmiş. Şu sıralar “saraya en yakın benim” hırsıyla rakip gördüğü programcıları tasfiye etmeye çabalıyor.
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