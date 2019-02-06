Can Ataklı: İktidar toplumu birbirine kırdırma dahil, her türlü yola sapmayı göze almış durumda

Bir partinin terörist olduğunu bilerek sadece konuşan ve hiçbir önlem almayan iktidar sahipleri, terörist bir partinin seçime katılmasını uygun bulan Yüksek Seçim Kurulu, terörist bir parti hakkında kapatma davası açmayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, açıkça Anayasa suçu işlemektedir.

Yok eğer, hukuken ve siyasi olarak HDP terörist olarak nitelendirilemiyorsa, bu kez de iktidar sahipleri ve onun borazanı yandaş-tetikçi medyanın kin ve nefret içeren algı operasyonu hakkında soruşturma açılması gerekmektedir.

Ama şunu biliyoruz konu bu değil.

İktidar, bu seçimde dramatik bir düşüş yaşayacağını bildiği için toplumu birbirine kırdırma dahil, her türlü yola sapmayı göze almış durumdadır. Saray gözüyle baktığımda bunun bana göre en basit çözümü seçimi yaptırmamak olacaktır.

Can Ataklı’nın yazısı