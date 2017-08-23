Can Ataklı: Hürriyet bir anda yüreklenmiş ve aynı o fedainin üslubuyla aslan kesilmiş gibi

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Doğan Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet pek sevinçli pek mutlu. Çünkü grubun üzerine bir kara bela gibi çöken bir saray fedaisinin bizzat saraydan ağır bir tokat yediğine inanıyor.

Erdoğan’ın “Kimse benim adıma konuşmasın, racon kesmeye, ayar vermeye çalışmasın, sadece ben racon keserim” açıklaması ile bir saray fedaisini hedefe koyduğunu düşünen Hürriyet, yazarlarından Ahmet Hakan’a “Haydi şimdi böğürsene” başlıklı bir yazı yazdırdı.

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Ahmet Hakan adlı Hürriyet yazarı Erdoğan’ı da göklere çıkaran yazısında o saray tetikçisine hitaben “Suratına nakşetti Osmanlı tokadını” diye yazdı.

Güya medyanın en büyüğü bu grup bugüne kadar parmak kadar bir çocuğa cevap veremedi gibi istediği her şeyi de yaptı. O fedai “Şunu atacaksın” dedi hemen attılar “Şu programı kaldıracaksın” dedi hemen kaldırdılar, “şunu işe alın” dedi aldılar.

O fedai haksız mı? Diyor ki “Nerede Tolga Tanış?” Gerçekten nerede? O fedai tehdit edene kadar Tolga Tanış yazıyordu. Nevşin Mengü nerede örneğin?

… Şimdi Erdoğan’ın bir konuşmasını o fedaiye karşı yaptığı varsayımından hareket eden Hürriyet bir anda yüreklenmiş ve aynı o fedainin üslubuyla aslan kesilmiş gibi.

Can Ataklı’nın yazısı