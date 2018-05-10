Can Ataklı: HDP’nin yüzde 11 oyunun çoğunluğu ne tarafa kayarsa seçimi o kazanacak

CHP‑ İYİ Parti ve Saadet artık diğer küçük sağ partiler, verdikleri sözü tutar ve ikinci tura kalan adayı firesiz desteklerse o da yüzde 45 edecektir. İşte çok açık bir gerçek herhalde bütün çarpıcılığı ile ortada duruyor. HDP’nin yüzde 11 oyunun çoğunluğu ne tarafa kayarsa seçimi o kazanacak. Demek ki “eğri oturup doğru konuşacak” olursak hiçbir partinin “HDP şöyledir, HDP böyledir” demeye veya “Onlarla asla bir arada olamayız, eğer onlar da oy verecekse ben vermem” gibi laflar söyleme lüksü yoktur olamaz. Gerçi zaten bu bahanelerin demokrasiyle, hukukla hiçbir ilgisi yok ama son zamanlardaki “hakim görüş” bu yönde olduğu için pek çok kimse ikinci turu hiç düşünmeden yüksekten atıp tutuyor. Önce iktidar partisi tarafından, daha sonra da diğer sağ partiler tarafından adeta “vebalı” ilan edilen, CHP’nin de “kamuoyu baskısı” korkusuyla açıktan tavır alamadığı HDP şimdi herkesin “tek umudu” haline geldi.

Can Ataklı’nın yazısı