Can Ataklı: Gül’ü yüreklendiren bazı güçler de var, iktidarı asıl korkutan yeni bir parti kurması

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Tabii kamuoyunda da bir kesim Gül’ün aday olup olmayacağını tartışıyor da, merakım şu ki “Gül istese bile nereden aday olacaktır?” İktidar ve yandaşları Gül’ü “çatı aday” olarak sunmak istiyor. Yani muhalefetin ortak adayı olacak Gül, tıpkı Ekmeleddin İhsanoğlu gibi. Akla mantığa uygun değil bu.

İktidarın amacı muhalefeti özellikle CHP’yi çok çaresiz göstermek, “kendi içinden aday bile çıkaramıyor” propagandasıyla aynı anda hem Gül’ü hem de CHP’yi saf dışı etmek.

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Muhalefetin bir “çatı aday” formülünde anlaşma olasılığı sıfıra yakındır, böyle bir durumda Gül’ün “çatı adaylığı” ise kesinlikle sıfırdır. Ne CHP ne İyi Parti böyle bir formüle asla sıcak bakmayacağı gibi Abdullah Gül’ün de böyle bir maceraya atılmayacağı ortadadır.

Buna karşı Ankara’daki haber kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre iktidarı asıl korkutan Gül’ün yeni bir parti kurması. Daha önce de yazdığım gibi Gül’ü bu konuda yüreklendiren bazı güçler de var.

Can Ataklı’nın yazısı