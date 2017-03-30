Can Ataklı: ‘Evet’in önde olduğuna kendileri de inanmıyor

Referandum için yapılan bütün anketlerde ‘hayır’ın önde olduğu’ net biçimde görülüyor.

İktidar ve yandaşları şimdilik bu anketlere pek ilgi göstermiyor. Yandaş medyada genellikle ‘Evet’lerin yükseldiği, rüzgârın tersine döndüğü, MHP’de hayırcıların evet’e geçtiği’ türü haberler yayınlanıyor. Ama oran ise pek verilmiyor.

Biraz daha yüzünü karartanlar “yüzde 52 evet çıkabilir” yorumunu yapıyor.

Dün ilk kez yandaşların orta boy gazetelerinden birinde evet’in yüzde 55 olduğuna yönelik bir haber vardı.

Ancak belli ki kendileri bile inanamamışlar ki, haberi birinci sayfanın en altına sadece bir parmak boyunda koymuşlar.

Olaya tamamen bir gazeteci olarak bakıyorum. Bugüne kadar hiçbir anket yayınlamamışsınız, elinize bir anket geliyor ve evetleri yüzde 55 olarak gösteriyor. Haber bu kadar küçük mü konur? Gazetecilik adına cinayettir bu.

Belli ki inanmamışlar ama inanan olur diye hiç olmazsa bir parmak boyu koymayı tercih etmişler.

Can Ataklı’nın yazısı