Can Ataklı: Erdoğan’ın Gül’ü de FETÖ davasına katmak istediği söyleniyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Sözcü’ye, patronuna ve iki çalışanına dava açılmasında en büyük etkenlerden biri Fehmi Koru’nun ihbarı. Bir dönem AKP’nin en gözde yazarlarından biri olan Fehmi Koru, Sözcü ve patronu hakkında gerçek olmayan bilgileri içeren

bir yazı yazmış savcılar da bunun üzerine harekete geçmişti.

İktidarın hizmetindeyken “burnundan kıl aldırmayan, korkusuz gazeteci” Fehmi Koru nedense Sözcü’nün duruşmasına gelip tanıklık yapmadı.

Reklam

…Fehmi Koru’nun durumu farklı. Artık cemaat konusunda pek konuşamaz gibi geliyor bana. Çünkü fazla dikkat çekmemesi de gerekiyor. Aslına bakarsanız cemaatçiliği tescilli olan Koru çoktan soruşturmaya uğrardı ama sanıyorum Abdullah Gül faktörü şimdilik Koru’yu koruyor.

Koru’ya bir şey olursa otomatikman Abdullah Gül’e de gidilmesi gerek. Abdullah Gül biliyorsunuz Fehmi Koru’yu postacı gibi kullanmış ve Fetullah Gülen’e mektup götürmesi talimatı vermişti. Koru’nun Gülen’e Gül’ün mesajını götürdüğü ve cevabını da getirdiği defalarca yazıldı, yalanlanmadı.

Saraya yakın çevreler Erdoğan’ın Gül’ü de FETÖ davasına katmak istediğini söylüyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı