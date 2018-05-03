Can Ataklı: Erdoğan’dan HDP’ye salvo atışlar kesildi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Baskın seçim kararı alınmasından önce HDP’nin adının her geçtiğinde “Bunlar Meclis’teki teröristler, PKK’nın uzantıları” diyen Erdoğan şimdi bu konuda pek yorum yapmıyor. Muhalefet partileri kurmaya çalıştıkları ittifaka HDP’yi dahil etmeyi düşündükleri halde AKP cephesinden “İşte terörle işbirliği yapıyorlar” türü bir saldırı gelmiyor. Nedeni çok basit. Çünkü aklın yolu bir. Bu seçimlerde kim ne derse desin kilit partilerin başında HDP geliyor. Hatta öyle ki iktidar ve muhalefet ittifakları eşit ya da birbirine çok yakın oy alabilir ve ikinci turda belirleyici HDP bile olabilir. Sayısal örnekle anlatayım. Diyelim ki ilk turda Erdoğan yüzde 44, muhalefet ittifakı da toplam yüzde 44 oy aldı. HDP’nin oyu da 10‑12 arasında. Demek ki ikinci turda HDP’nin daha fazla oy vereceği taraf seçimi kazanacak. Erdoğan artık durumun farkında. Eninde sonunda HDP’ye muhtaç olacağını biliyor. Bu nedenle “Biliyor musunuz şu an itibarıyla kaç terörist öldürdük” türü açıklamaları da yapmıyor, HDP’ye terörist diye suçlama da yöneltmiyor.

Can Ataklı’nın yazısı

Reklam