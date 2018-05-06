Can Ataklı: Erdoğan rakip olarak sadece CHP’yi hedef almak istiyor

Erdoğan rakip olarak sadece CHP’yi hedef almak istiyor. Asıl rakip olarak sahaya CHP’yi çekmenin ikinci turda elini rahatlatacağını düşünüyor anladığım kadarıyla. Ancak artık adaylıkların kesinleşmesiyle birlikte verdiği ilk demeç “ciddi bir endişe ve rahatsızlık” belirten bir üslupta söylenmiş gibi geldi. Erdoğan diyor ki; “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız ve yönetimi devraldınız peki siz millete ne vaat ediyorsunuz?” Bu cümleyle Erdoğan yanılmıyorsam ilk kez “gidebileceği korkusu taşıdığını” dile getiriyor. Elbette kastettiği bu değildir ama belli ki bilinçaltında bu endişe yatıyor.

Can Ataklı’nın yazısı