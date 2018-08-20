Can Ataklı: Erdoğan gürlüyor hesapta, ricacılar durumu kurtarmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı “dik durma” dersleri veriyor adeta. Oysa bunun yansımaları yok. Tam tersine Dışişleri tam “ricacı” pozisyonunda. Trump alışılmışın dışında Beyaz Saray önünde Türkiye’ye hakaretler yağdırıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Trump ne kadar iyi bir dost olduğumuzu hâlâ anlayamadı” diyor. Türkiye’nin “dik durma destanı” dışındaki söylemlerine bakar mısınız, ne kadar alttan alıyoruz adeta yalvarıyoruz. Resmi açıklamalarda “sorunun çözümünde mutabık kalındığı” falan söyleniyor. Nedir sorun, mutabık kalınan nedir, bunların hiçbirini bilmiyoruz bile. Sonuçta Erdoğan gürlüyor hesapta, ricacılar durumu kurtarmaya çalışıyor.
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