Can Ataklı: Cuma namazlarından sonraki ‘rutin’ açıklamaların hedefi din devletinin altyapısı

Kaç haftadır dikkatle izliyorum. Cuma günü geldiğinde medyanın tamamı “cami keşfine” çıkıyor. Cami keşfi dediğim şu; Cumhurbaşkanı ve Başbakan cuma namazını hangi camide kılacak, bunun öğrenilmesi.

Yer saptaması yapılınca kameralar erken saatlerden itibaren camilerin avlularına konuşlanıyor ve yöneticiler namazlarını bitirdikten sonra “olağan açıklamalarını” yapıyorlar.

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Böylelikle resmen bir din devleti olmamasına rağmen Türkiye sanki camiden yönetiliyor havası verilmiş oluyor.

Bu tam bir algı oluşturma yöntemidir. Kimse her hafta camilerden açıklamalar yapıldığına dikkat etmez. Müslüman bir ülkede cuma namazı elbette çok normal olduğu için ülkeyi yönetenlerin namaz sonrası açıklamalar yapıyor olması tepki de toplamaz.

Ayrıca zaten kimsenin aklına “Neden namaz çıkışı konuşuyorsun” diye sormak da gelmez. Bunu sorunca “Sen Müslüman değil misin?” türü akılsız soruya muhatap olacağından çekinir.

Böylelikle yönetimdeki “din odaklı anlayış ve ülkeyi dindarlaştırma planı” hiç

farkında olmadan milyonlarca kişinin beynine işlenmiş olur.

…Bu iktidar 16 yılda her şeyi yedire yedire topluma kabul ettirmeyi başardı. Cuma namazlarından sonra “rutin” haline getirilen siyasi açıklamaların hedefi Türkiye’yi Arap tipi bir din devleti haline getirmenin altyapısını hazırlamaktır.

Can Ataklı’nın yazısı