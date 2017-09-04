Can Ataklı: Çok sayıda Alman şirketi Türkiye’de yatırım yapmak için sıraya girmiş

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Türkiye’de de faaliyet gösteren Alman bankasının yetkilisi “Son günlerde nasıl yoğunuz anlatamam” dedi.

Çok sayıda Alman şirketi Türkiye’de yatırım yapmak için sıraya girmiş. Bankacı “İnanmayacaksınız ama bazen

gün yetmiyor. O kadar çok şirket yatırım yapmak için başvuruda bulunuyor ve kredi istiyor ki bunlara yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.

Peki, bu nasıl oluyor? Bir taraftan sanki savaşacak gibi karşılıklı atışmalar sürerken, hatta Almanlar Türkiye’ye

ekonomik baskı uygulamayı bile düşünürken Alman firmaları neden Türkiye’ye akın ediyor.

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Alman bankacıyı benimle birlikte dinleyen ekonomi bilgisine güvendiğim bir dostum “Çok şaşırtıcı değil”

dedikten sonra şöyle konuştu: “Almanlar da batı ülkeleri de Türkiye’nin atıp tutmalarının arkasında bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Türkiye’nin yapabileceği fazla bir şey yok. Suriyeli mültecileri şantaj aracı olarak kullanabilir, ki artık o ihtimal de çok zorlaştı, Almanya’ya olay çıkaracak militanlar yollar, Almanya’yı biraz karıştırmaya kalkar, yüzüne gözüne bulaştırır o ayrı mesele ama hepsi bu kadar. Avrupalı bunu biliyor.”

Can Ataklı’nın yazısı