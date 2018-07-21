Can Ataklı: CHP’de yönetimin değişeceği artık kesin gibi

CHP içinde pek çok kişi “Aslında Kemal Kılıçadaroğlu’nu hiç beğenmiyorum ama Muharrem İnce de beklendiği gibi çıkmadı” diyor. Ya da “Muharrem İnce CHP’ye başkan olamaz ama bu iş artık Kılıçdaroğlu ile de yürümüyor” diyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Yani parti içinde bana göre en ağırlı görüş “Ne o ne bu” şeklinde gelişiyor. İşte böyle bir aşamada ortaya beklenmedik, ya da beklenen ama şu sıralar çıkmaz diye düşünülen, adaylar çıkabilir. Bana göre bunlar içinde “Ben yokum” dese bile en şanslı kişi Selin Sayek Böke. Ayrıca Haluk Pekşen, Umut Oran bir kenarda oturmayacak gibi geliyor bana. Hatta Ümit Kocasakal’ın da adı geçebilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliri; CHP bir yol ayrımına geldi. Yönetimin değişeceği artık kesin gibi. Ama bu değişim beklentinin aksine çok sürpriz biçimde yaşanabilir.

Can Ataklı’nın yazısı